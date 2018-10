Polizeipräsidium Freiburg / Polizeipräsidium Freiburg warnt vor ...

Polizeipräsidium Freiburg warnt vor Telefonbetrügern - Präventionskooperation zwischen Menübringdienst und der Polizei Freiburg

Freiburg - Die Zahlen lassen aufschrecken: 2017 war im Land Baden-Württemberg 1.955 Mal versucht worden, alte Menschen mit der Masche "falscher Polizeibeamter" am Telefon zu betrügen. Dabei ist ein finanzieller Schaden in Höhe von knapp 5,3 Millionen Euro entstanden. Das Vorgehen der meist international agierenden Täterbanden ist perfide: Die Täter schafften es immer wieder, so Kriminalrat Achim Hummel vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Freiburg, ältere Menschen am Telefon zu verunsichern. Dabei geben sie sich beispielsweise als Handwerker, Behördenangehörige, Enkel oder falsche Polizeibeamte aus, um das ersparte Geld der verunsicherten und überrumpelten Menschen zu erbeuten.

Lücke zur gefährdeten Zielgruppe mit regional verwurzelter Wirtschaft schließen

Ein großes Problem, so Präventionsexperte Hummel, ist es, mit den polizeilichen Vorbeugungstipps an die gefährdeten älteren Menschen zu kommen. Diese leben oftmals zurückgezogen oder verfügen nicht über die notwendige Mobilität, um an einer der zahlreichen öffentlichen Präventionsveranstaltungen der Polizei teilzunehmen. Deshalb ist die Freude im Polizeipräsidium Freiburg groß, dass mit der Firma Zahner Feinkost eine regional verwurzelte Firma gefunden wurde, die die Lücke zum gefährdeten Personenkreis schließen kann. Geschäftsführer Thomas Zahner fand die Idee einer Vorbeugungskooperation zwischen Wirtschaft und der Polizei sofort interessant und ansprechend. "Uns liegt auch die Sicherheit unserer Kundschaft am Herzen", so der Geschäftsführer des Menübringdienstes. Daher sei es für die Firma Zahner selbstverständlich, hier unbürokratisch zu unterstützen. Für die Polizei Freiburg ist die Kooperation ein wichtiger Schritt in der Kriminalprävention. "Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Unternehmen bereit erklären, unsere Flyer zu verteilen", sagt Kriminalrat Hummel.

Rote Karte für den Telefonbetrüger - Seien Sie misstrauisch!

In den nächsten Tagen serviert die Firma Zahner ihren Kunden nicht nur in gewohnter Manier Essen. Quasi als Nachschlag gibt es das Präventionsmaterial des Polizeipräsidiums Freiburg dazu. Im Mittelpunkt steht dabei eine Rote Karte, deren Blickfang ein "Telefon mit Gaunermaske" ist. "Wissen Sie wirklich WER dran ist? Seien Sie misstrauisch am Telefon!", so die Kernbotschaft der Karte. Polizist Achim Hummel: "Wir wünschen uns, dass diese Karte neben dem Telefon alter Menschen liegt, damit es jedes Mal auch im Kopf klingelt, wenn das Telefon läutet." Neben der Roten Karte verteilt die Firma Zahner auch noch den Flyer "Vorsicht, Abzocke!", in dem kurz und knackig die wichtigsten Tipps enthalten sind: Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Und: Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie sofort über Notruf 110 die Polizei verständigen.

Weitere Informationen:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

Präventionsveranstaltungen des Polizeipräsidiums Freiburg können unter 0761 29608-25 angefragt werden.

