Polizeipräsidium Freiburg / Randalierer in Spielothek

Randalierer in Spielothek

Freiburg - Lkrs. Lörrach, Stadt Rheinfelden, Innenstadt

Aus Frust über einen Geldspielautomaten schlug ein in der Schweiz wohnender 42-Jähriger am späten Freitagabend dermaßen heftig gegen einen in einer Spielothek in der Innenstadt Rheinfeldens aufgestellten Automaten, dass sich die Aufsicht zur Verständigung der Polizei genötigt sah. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Automat in den Pausenmodus wechselte, obwohl der Mann eigenen Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt einen Gewinn erspielt hatte. Aufgrund des Pausenmodus löschte sich das vorhandene Guthaben, was den Mann in Rage versetzte. Da am Automat kein Schaden festgestellt werden konnte und sich der Mann zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, konnte er nach Erteilung eines Hausverbots seinen Heimweg antreten.

