Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Auto zerkratzt

Rheinfelden: Auto zerkratzt

Freiburg - Einen Schaden von rund 500 Euro verursachte ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr. Dieser zerkratzte an einem BMW X5 die Fahrer- und Hintertüre auf der rechten Seite. Das Fahrzeug war in der Großfeldstraße vor einer Firma geparkt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

ma/md

