Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Betrunkener Mann ...

Rheinfelden: Betrunkener Mann randaliert vor Einkaufsmarkt - Gewahrsam

Freiburg - Nachdem auf einen 38 Jahre alten Mann am Montagmittag gegen 13.20 Uhr ein verhängter Platzverweis vor einem Einkaufsmarkt in der Robert-Bosch-Straße keine Wirkung zeigte, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Im Vorfeld randalierte er vor dem Lebensmittelgeschäft, beleidigte Kunden und schrie lautstark um sich. Eine Unterhaltung mit dem alkoholisierten Mann war fast nicht möglich. Er bekam einen Platzverweis für den Bereich des Parkplatzes ausgesprochen. Er ging rund 10 Meter und beleidigte weiterhin Passanten mit dummen Sprüchen. Da eine Veränderung seines Verhaltens nicht ersichtlich war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierzu musste er überwältigt werden. Er wurde später von seiner Frau auf dem Polizeirevier abgeholt.

