Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Feuerwehreinsatz wegen ...

Rheinfelden: Feuerwehreinsatz wegen defektem Wäschetrockner

Freiburg - Am Sonntag, gegen 23 Uhr, rückte die Feuerwehr in Rheinfelden aus. Nach der ersten Meldung drang Rauch aus einem Keller in der Mouscron-Allee. Die Feuerwehr konnte die Ursache schnell feststellen. Es handelte sich vermutlich um einen technischen Defekt an einem Wäschetrockner, der hierdurch Feuer gefangen hatte. Zwei Bewohner hatten das Feuer jedoch bereits selbst gelöscht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften am Brandort. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Sachschaden entstand nach den bisherigen Erkenntnissen - außer am Trockner selbst- nicht.

