Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden-Herten: Seltsames Duo ...

Freiburg - Rheinfelden-Herten: Seltsames Duo auf nächtlichem Streifzug durch Wohngebiet

Der nächtliche Streifzug eines seltsamen Duos rief in den frühen Morgenstunden des Mittwochs die Polizei auf den Plan. Kurz nach 2.30 Uhr teilte ein Bürger mit, dass im Bereich der Wockerlestraße ein Schaf und ein Lamm gemeinsam das Wohngebiet inspizieren. Eine Streife kam vor Ort und traf das ungleiche Duo auch tatsächlich an. Es widerstand allen Verlockungen der Polizisten und ließ sich weder berühren, geschweige denn einfangen. Selbst ein hinzugezogener Schäfer hatte keinen Erfolg. Die beiden Ausreißer trabten in einen nahegelegenen Wald und verschwanden. Momentan ist die Polizei auf der Suche nach dem Eigentümer.

