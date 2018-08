Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Junge Frau mit ...

Rheinfelden: Junge Frau mit Holzknüppel verletzt

Freiburg - Gemeinsam mit fünf Freunden war am Dienstag gegen 22.15 Uhr eine 23 Jahre alte Frau in der Nollinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie an einer Reihe schwarzer Mülleimer vorbeikamen, erlaubten sie sich einen Spaß und nahmen eine der Mülltonnen mit, um sie an der zwei Meter entfernten Bushaltestelle abzustellen. Ein 62 Jahre alter Bewohner der Straße sah dies und begab sich mit einem Holzknüppel auf die Straße. Schreiend ging er auf die Gruppe zu und schlug der jungen Frau mit dem Knüppel auf den Oberschenkel. Die restliche Gruppe ging dazwischen und nachdem sie den Mülleimer zurück gestellt hatten, verließen sie die Örtlichkeit. Die Frau erlitt durch den Schlag ein großes blaues Hämatom.

