Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden-Karsau: Gefährlicher ...

Freiburg - Rheinfelden-Karsau: Gefährlicher "Ausflug" - Kälber auf der B34 unterwegs

Zwei entlaufene Kälber auf der B34 sorgten am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz. Gegen 14.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei, dass zwei Kälber die B34 entlang laufen würden. Beim Eintreffen der Streife an der Örtlichkeit liefen die beiden Kälber gerade eine Wiese hinunter und über die Bahngleise bis zum Rheinufer. Dort geriet eines der Kälber in den "Rhein" und schwamm flussabwärts. Auf Höhe des Schloss Beuggen kam es wieder aus dem Wasser heraus und lief auf das Gelände einer dort ansässigen Firma. Das zweite Kalb konnte durch die Streifenbeamten auf Höhe des "Fischerhauses" eingekesselt und von der zwischenzeitlich eingetroffenen Besitzerin in Empfang genommen werden. Das zweite Kalb wurde anschließend auf dem Firmengelände ebenfalls von der Besitzerin eingefangen.

