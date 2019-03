Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden -- Kellerbrand in einem ...

Rheinfelden -- Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Freiburg - Landkreis Lörrach -- Stadt Rheinfelden -- Am Abend des 15.03.2019, gegen 18.30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße zu einem Kellerbrand.

Ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden war daran beteiligt, den Brand zu löschen. Die Schillerstraße musste hierbei für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr für zwei Stunden gesperrt werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Am Einfamilienhaus dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 30 000 Euro entstanden sein. Ferner war es nach Abschätzung der Feuerwehr Rheinfelden nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandentstehung dauern noch an.

Stand: 16.03.2019, 12.00 Uhr

