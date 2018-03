Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden - Kerzen ...

Rheinfelden (Lkr. Lörrach) - Kerzen setzen Badezimmer in Brand

Freiburg - Zu einem Brand ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei in der Samstagnacht gegen 02.50 Uhr. Nachdem Flammen aus einem Wohnhaus in der Jahnstraße gemeldet wurden, fuhren die Feuerwehr Rheinfelden mit drei Einsatzwägen und insgesamt 14 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Streifen des Polizeireviers Rheinfelden die Örtlichkeit an. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der Brand bereits durch die Wohnungsinhaberin gelöscht werden konnte.

Als Ursache konnte ermittelt werden, dass brennende Kerzen eine Kunststoffunterlage in Brand gesetzt hatten. Nachdem die 35-Jährige Bewohnerin dies bemerkte, warf sie die brennende Unterlage in die Badewanne und konnte sie dort löschen. Hierbei erlitt sie nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Wohnung, in welcher das Badezimmer durch den Brand fast vollständig ausbrannte, ist derzeit aufgrund des Rauches bzw. der Rußentwicklung unbewohnbar.

RR/Wü - FLZ/MK

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882 - 0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/