Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Lkw übersieht Auto - ...

Rheinfelden: Lkw übersieht Auto - 15000 Euro Sachschaden

Freiburg - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 14.00 Uhr auf der B 34 kurz vor dem Recyclinghof zwischen Grenzach-Wyhlen und Herten. Von Grenzach-Wyhlen kommend befuhr die Strecke ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Lkw. In Höhe des Recyclinghofes scherte er auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Dabei übersah er einen Mazda, der sich bereits auf seiner Höhe und im "toten Winkel" befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Personen wurden keine verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 34 einseitig gesperrt werden.

