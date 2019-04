Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Parkleitsystem zerstört ...

Rheinfelden: Parkleitsystem zerstört und weiter gefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg - Mit einem Mercedes Sprinter fuhr am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr ein zirka 30- bis 35-jähriger Mann gegen das Tiefgaragenschild in der Nollinger Straße und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Unfall muss laut Zeugen eindeutig vom Fahrer bemerkt worden sein. Der Sprinter müsste im oberen Bereich nahezu vollständig aufgeschlitzt sein. Wer Angaben zum Fahrer oder zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

