Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Polizeibeamte beleidigt ...

Rheinfelden: Polizeibeamte beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall am Mittwoch beim Bahnhof sucht die Polizei Augenzeugen. Um 12.15 Uhr provozierte ein junger Mann vom Bahnsteig aus zwei Polizeibeamte, die in der Güterstraße eine Verkehrskontrolle durchführten. Der 18-Jährige schrie lauthals zu den Beamten hinüber, beleidigte sie und zeigte ihnen beide Mittelfinger. Die Beamten informierten eine zweite Streife, die rasch vor Ort war und den sichtlich überraschten Provokateur kontrollierte. Er stritt die Beleidigungen ab. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalles etliche Personen auf dem Bahnsteig bzw. beim Bahnhof aufhielten, dürfte der Vorfall gesehen bzw. gehört worden sein. Wer also etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (07623-74040).

