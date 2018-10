Polizeipräsidium Freiburg / Rheinfelden: Verkehrsunfall unter ...

Rheinfelden: Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern - 76jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - junger Radfahrer flüchtet

Freiburg - An der Einmündung Muldenweg und Wehrstraße kam es am Montag, gegen 13.40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer, bei welchem eine 76jährige Frau erheblich verletzt wurde. Die Frau hielt mit ihrem Pedelec an der Einmündung an, um sich an der "Rechts-vor-links"-Einmündung einen Überlick nach rechts zu verschaffen. Nach bisherigen Kenntnissen kam in diesem Moment von links ein Radfahrer und fuhr der Dame seitlich ins Vorderrad, so dass sie umstürzte. Nach dem Unfall soll es noch zu einem kurzen Gespräch gekommen sein, der junge Radfahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Sie wurde unter anderem mit dem Verdacht auf eine Unterarmfraktur ins Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Jugendlicher -ohne Altersangabe-, eher feste Statur, gebräunte Haut, rundliches Gesicht, wahrscheinlich Brille, kurze schwarze Haare, schwarze Jogginghose und ein schwarzes Langarmshirt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Jugend-Mountainbike in roter Farbe gehandelt haben.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) sucht Zeugen zum Vorfall.

