Polizeipräsidium Freiburg / Rickenbach: Motorradfahrer leicht ...

Rickenbach: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg - Bei einem selbstverschuldeten Sturz verletzte sich am Sonntagmittag auf der Landstraße zwischen Wieladingen und Rickenbach ein Motorradfahrer leicht. Er war gegen 15:50 Uhr in einer spitzen Kurve gestürzt, weil er zu schnell gefahren war. Der 23-jährige Fahrer kollidierte noch leicht mit einem Felsen. Dabei verletzte er sich und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/