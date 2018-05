Polizeipräsidium Freiburg / Riegel a. K.: Unfallflucht am ...

Riegel a. K.: Unfallflucht am Kreisverkehr (Nachtrag)

Freiburg - Ein Autofahrer beschädigte am Kreisverkehr L116/K5145 ein Verkehrszeichen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug fuhr nach Spurenlage vermutlich von Endingen in den Kreisverkehr ein und verließ ihn in Fahrtrichtung Bahlingen. Dabei kam es vom Fahrweg ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Die Ermittler des Polizeireviers Emmendingen gehen davon aus, dass es sich um einen schwarzen VW Passat, vermutliches Baujahr 2008 handeln könnte. Das Fahrzeug müsste vorne links beschädigt sein. Wer kann Hinweise zum Unfall und zum Verursacher geben? Das Polizeirevier Emmendingen ist rund um die Uhr erreichbar (Tel. 07641 582-0)

jc

