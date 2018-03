Polizeipräsidium Freiburg / Riegel: Verkehrsunfall - Polizei ...

Riegel: Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen / Kenzingen: Unfall auf der Hauptstraße

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Riegel: Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagmorgen (18.03.), um 10.15 Uhr, kam es in Riegel an der Kreuzung Teninger Str./Hauptstr. zum einem Verkehrsunfall zweier Pkw beim Abbiegevorgang. Beteiligt waren ein Renault Twingo und ein Seat Leon. Da der Unfallhergang und die Schuldfrage noch nicht abschließend geklärt sind, bittet das Polizeirevier Emmendingen mögliche Zeugen, sich unter 07641/582-0 zu melden.

Kenzingen: Unfall auf der Hauptstraße

Am Sonntag (18.03.2018), gegen 13.00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Nissan Almera und einem VW Golf. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei etwaige Zeugen des Unfallgeschehens. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

