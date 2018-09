Polizeipräsidium Freiburg / Rümmingen/Kandern: BMW-Fahrer ...

Rümmingen/Kandern: BMW-Fahrer überholt rücksichtslos - Zeugensuche!

Freiburg - Ein BMW-Fahrer fuhr am Donnerstagmittag auf der L 134 rücksichtslos und überholte mehrmals, obwohl dies verboten ist. Dabei sollen andere Fahrer gefährdet worden sein. Zu dem Vorfall, zu dem es gegen 15:50 Uhr kam, sucht die Polizei Zeugen. Zuerst soll der 52 Jahre alte BMW-Fahrer mit seinem schwarzen Cabrio in Rümmingen an der Einmündung der Lörracher Straße in die L 134 einem von links kommenden weißen Kleinwagen die Vorfahrt genommen haben. Anschließend fuhr er auf der Landstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kandern. Er überholte auf der Strecke mehrfach, auch bei Wollbach, wo ein Überholverbot besteht. Durch sein Verkehrsverhalten soll es zu Gefährdungen anderen Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Der Polizeiposten Markgräflerland bittet Personen, die gefährdet wurden oder das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07626 97780-0 zu melden.

ma

