Polizeipräsidium Freiburg / Rümmingen: Versuchter Einbruch - ...

Rümmingen: Versuchter Einbruch - Nachbar vertreibt Einbrecher

Freiburg - Ein aufmerksamer Nachbar hat am Samstag gegen 20.40 Uhr Einbrecher in Rümmingen vertrieben. Dieser hatte versucht in ein Wohnhaus im Bereich "Alte Ziegelei" einzusteigen. Bei den mutmaßlichen Einbrechern soll es sich um drei männliche Personen gehandelt haben. Diese waren etwa 180cm groß. Ein Mann wurde als dicklich mit südländischem Aussehen beschrieben. Er war komplett dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Die beiden weiteren Männer waren ebenfalls dunkel gekleidet. An der Balkontüre entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei, Tel. 07621/176-0, hat den Fall übernommen und bittet um Mitteilung von weiteren verdächtigen Wahrnehmungen.

