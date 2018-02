Polizeipräsidium Freiburg / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Freiburg - Landkreis Lörrach

- Maulburg

Am 23.02.2018, ist es in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 22.10 Uhr in Maulburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. Bei dem PKW handelt es sich um einen dunkelbraunen SUV der Marke Hyundai Tucson ix35. Der Pkw war zur Tatzeit in der "Neue Straße", auf einem markierten Parkplatz auf dem dortigen Gehweg, in Höhe eines ehemaligen Gasthofes abgestellt. Unbekannte Täterschaft übergoss das Fahrzeug mit einer fettigen Flüssigkeit. Weiter wurde das Fahrzeug großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sodass ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden ist. Das Polizeirevier in Schopfheim hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 07622 666980 entgegengenommen.

Stand: 23:30 Uhr

