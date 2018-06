Polizeipräsidium Freiburg / Sachbeschädigung durch Graffiti - ...

Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg - LKR LÖ

- Binzen

Am frühen Samstagmorgen in der Zeit von 01:00 - 05:00 Uhr, wurden in Binzen mehrere Anwesen mit Farbschmiererein versehen. Der oder die Täter haben ihre Graffitis in der Koppengasse, Mühlenstraße, Steinbrunnenmatte sowie an der Grundschule in der Schulstraße hinterlassen. An den Objekten dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung setzen.

Stand: 12:00 Uhr

FLZ/as (rw)

