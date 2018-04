Polizeipräsidium Freiburg / Sachbeschädigung - Vandalismus an ...

Sachbeschädigung - Vandalismus an Grillhütte und Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Lenzkirch, Ortsteil: Lenzkirch-Kappel

Am Freitagabend 20.04.2018 zwischen 17 und 18 Uhr randalierten 3 Kinder bzw. Jugendliche an der Grillhütte in Lenzkirch-Kappel nahe des Sportplatzes. Dabei besteigen sie die besagte Grillhütte und rissen die Schindeln vom Dach. Diese warfen sie auf ein in der Nähe geparktes Fahrzeug. An dem PKW entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Der Schaden an der Grillhütte wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Die 3 Jugendlichen können nur vage beschrieben werden. Alle im Alter von 10-14 Jahren, einer davon auffallend hager und klein.

Das Polizeirevier Neustadt (07651 9336-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Anwohner, welche etwas beobachtet haben oder bei denen weitere Sachbeschädigungen begangen wurden, sie mögen sich melden.

pk FLZ/mt

