Polizeipräsidium Freiburg / Sachbeschädigung - Vandalismus an ...

Sachbeschädigung - Vandalismus an mehreren Fahrzeugen - mehrere Spiegel abgetreten - Zeugenaufruf

Freiburg - Landkreis Emmendingen

Gemeinde Malterdingen

In der Nacht zum Sonntag (10.03.2019) zwischen 23:00 Uhr und 11:00 Uhr traten Unbekannte an mehreren Fahrzeugen in der Hebelstraße in Malterdingen die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen ab. Insgesamt drei Fahrzeuge wurden bislang beschädigt.

Hinweise auf die Verursacher sind bislang nicht bekannt. In der Nähe fand in derselben Nacht das traditionelle Scheibenschlagen statt, ein Zusammenhang mit möglicherweise abreisenden Besuchern kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (07641 582-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Anwohner sie mögen sich melden, wenn sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben.

cs FLZ/mt

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/