Polizeipräsidium Freiburg / Sammlungsbetrüger auf frischer Tat ...

Sammlungsbetrüger auf frischer Tat festgenommen

Freiburg - LKR LÖ

- Weil/Rh.

Am Samstagvormittag gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über Personen ein, welche mit Dokumentenmappen und Schreibkladden, in der Fußgängerzone, Geld sammeln würden. Eine Streife des Weiler Revieres konnte so zwei Betrüger festnehmen. Die beiden Rumänen, 15 und 20 Jahre alt, haben nachweislich Geld unter Vortäuschen falscher Tatsachen ergaunert. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den sogenannten Sammlungsbetrügern.

Stand: 04:30 Uhr

FLZ/as (rw)

