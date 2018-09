Polizeipräsidium Freiburg / Schliengen: Aufmerksamer Nachbar ...

Schliengen: Aufmerksamer Nachbar überrascht Einbrecher

Ein aufmerksamer Nachbar vereitelte am Donnerstagabend in Schliengen einen Einbruch. Um 20.30 Uhr schlich sich ein Einbrecher auf ein Grundstück im Akazienweg und schickte sich an, in ein Haus einzubrechen. Hierbei überraschte ihn ein Nachbar, der auf die Geräusche aufmerksam geworden war. Der Täter nahm sofort Reißaus, rannte in Richtung eines Feldweges davon und entkam in der Dunkelheit. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 - 25 Jahre alt, korpulent, vermutlich Osteuropäer. In Anbetracht der bevorstehenden dunklen Jahreszeit, in der Einbrüche erfahrungsgemäß zunehmen, bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit.

