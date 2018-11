Polizeipräsidium Freiburg / Schliengen: Einbruch in Wohnhaus

Schliengen: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg - Am Freitag, zwischen 09.30 und 11.45 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Hans-Thomas-Straße eingebrochen. Die Täter warfen hierzu die Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein und durchwühlten anschließend das Haus. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden am Fenster liegt bei mehreren hundert Euro.

kj

