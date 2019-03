Polizeipräsidium Freiburg / Schliengen: Korrektur: Auto ...

Schliengen: Korrektur: Auto angefahren und abgehauen - Polizeiposten Markgräflerland sucht Zeugen!

Freiburg - Mit ihrem weißen Renault Twingo befuhr am Freitag gegen 10.40 Uhr eine 68 Jahre alte Frau die B3 aus Hertingen kommend in Richtung Auggen. Aufgrund einer Fußgängerin, welche den Fußgängerüberweg überquerte, musste sie langsamer machen und rollte in Richtung Zebrastreifen. Plötzlich bemerkte sie, wie von der rechten Seite her ein Fahrzeug aus der Atlinger Straße einfuhr und ihren Twingo streifte. Sie konnte lediglich noch sehen, dass es ein silberner Kleinwagen mit einer älteren Dame, zirka 70 Jahre alt, war. Diese hatte kurze lockiges weißes Haar und eine schlanke Statur. Die 68-jährige stieg aus und begutachtete den Schaden an ihrem Auto. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Ein Lkw-Fahrer hinter dem Twingo oder auch eine Fußgängerin mit einem Kind könnten eine Hilfe sein. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgräflerland (07626/9778011)) in Verbindung zu setzen.

md/ma

