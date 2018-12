Polizeipräsidium Freiburg / Schliengen: Spiegelstreifer im ...

Schliengen: Spiegelstreifer im Gegenverkehr - Zeugensuche

Freiburg - Zu einem gefährlichen Vorfall kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der B3 beim "Schliengener Berg". Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung Schliengen und geriet aus unbekannter Ursache teilweise auf die linke Fahrspur. Hier streiften sich die Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Mercedes. Aufgrund des starken Verkehrs war es dem Mercedes-Fahrer erst verspätet möglich anzuhalten und zu wenden. Der andere Unfallbeteiligte war jedoch nicht mehr auffindbar. Am Mercedes entstand ein Sachschaden am Außenspiegel von etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626/977800, bitte um Zeugenhinweise, da davon auszugehen ist, dass der Unfall im starken Verkehr von weiteren Personen wahrgenommen werden konnte.

kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/