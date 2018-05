Polizeipräsidium Freiburg / Schluchsee - B500 - Verkehrsunfall ...

Schluchsee - B500 - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Freiburg - Am Pfingstmontag, 21.05.2018, um 12.30 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger Motorradfahrer die B500 von Schluchsee-Aha kommend in Richtung Waldshut-Tiengen. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Motorradfahrer (56 Jahre) auf. Hierdurch kommen beide Motorradfahrer mit ihren Fahrzeugen zu Fall, wobei der Unfallverursacher dabei auf den Gegenfahrstreifen geriet und dort mit dem Pkw einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 71-jährigen Autofahrerin kollidierte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der zweite Motorradfahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die Motorräder und der Pkw mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

