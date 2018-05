Polizeipräsidium Freiburg / Schluchsee: Motorradfahrer nach ...

Schluchsee: Motorradfahrer nach Zusammenprall mit Pkw verletzt

Freiburg - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Montag, 21.05.2018, gegen 12.30 Uhr in Schluchsee gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bremste ein auf der B 500 von Aha in Richtung Seebrugg fahrender Motorradfahrer vor dem Bahnhof Seebrugg aufgrund einer die Fahrbahn überquerenden Entenfamilie ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den vorderen Kraftradfahrer auf.

Durch die Kollision geriet der auffahrende Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

oec

