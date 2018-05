Polizeipräsidium Freiburg / Schluchsee - Rauchmeldealarm / ...

Schluchsee - Rauchmeldealarm / Verdacht auf Brandstiftung

Freiburg - Am Pfingstmontag, 21.05.2018, kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz im Dresselbacher Weg in Schluchsee. In einem Mehrfamilienhaus mit vier Mitwohnungen kam es in der Wohnung eines 50-Jährigen zur Rauchentwicklung, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Der Nachbar verständigte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr Schluchsee kam mit 22 Mann in den Einsatz und stellte in der betreffenden Wohnung im Bereich der Küche einen in Brand geratenen Kunststoffbehälter fest, welcher sogleich abgelöscht werden konnte. Der Wohnungsmieter konnte durch die Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt vor dem Wohnhaus angetroffen werden. Er war derart deutlich alkoholisiert, dass eine Befragung zur Brandursache nicht möglich war. Er musste daraufhin in Gewahrsam genommen und in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Titisee-Neustadt untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden ist nach vorläufigen Erkenntnissen eher gering, eine Aussage zur Schadenshöhe ist jedoch noch nicht möglich. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Nachbarwohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Gegen den 50-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Beamten des Polizeipostens Lenzkirch haben dazu die weiteren Ermittlungen übernommen.

