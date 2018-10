Polizeipräsidium Freiburg / Schmorbrand in Mehrfamilienhaus - ...

Schmorbrand in Mehrfamilienhaus - keine verletzten Personen - Sachschaden

Freiburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Feldberg, Ortsteil: Altglashütten

Am Freitagabend, 12.10.2018, gegen 18.00 Uhr musste die Feuerwehr Feldberg zu einem Brand in einer Wohnung in Altglashütten ausrücken.

Es stellte sich heraus, dass durch die in der Wohnung befindlichen Kinder, die Herdplatten in der Küche angemacht wurden. Die darauf stehende Kaffeemaschine schmolz dadurch in sich zusammen, was für eine aggressive Rauchgasentwicklung sorgte. Weiterer Sachschaden konnte durch die Feuerwehr unterbunden werden.

Die Wohnung wurde durch das Rauchgas zunächst unbewohnbar, die Familie wurde für die weitere Dauer ihres Kuraufenthaltes anderweitig untergebracht. Glücklicher Weise wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Kochfelder und Herdplatten niemals als Abstellfläche gebraucht werden sollten um bei versehentlicher Inbetriebnahme des Herdes keine Brandgefahren zu verursachen.

PK FLZ/mt

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/