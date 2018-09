Polizeipräsidium Freiburg / Schönau: Schlägerei unter Kinder ...

Schönau: Schlägerei unter Kinder führt zu Massenauflauf

Freiburg - Zu einem Streit zwischen zwei Jungen kam es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes, der zu einem großen Tumult führte. Laut Eingangsmeldung seien fliegende Steine und Knüppel mit ihm Spiel. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit vier Polizeistreifen angefahren und beim Eintreffen hatte sich die Streiterei in die Bahnhofstraße verlagert. Hier befanden sich zwischenzeitlich 80 bis 100 Personen auf beiden Straßenseiten, die wild umher schrien. Die Beamten konnten die Situation beruhigen und den Sachverhalt klären. Die zwei Jungen waren in Streit geraten und es mischten sich die Väter ein. Letztlich wurden es immer mehr Personen der jeweiligen Lager und es kam zu diesem tumultartigen Ausmaß. Verletzt wurde bei der Schlägerei aber niemand.

ma/md

