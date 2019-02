Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Blumentopfwurf - Anzeige

Schopfheim: Blumentopfwurf - Anzeige

Freiburg - Zu einer Auseinandersetzung in Fahrnau wurde die Polizei am Freitag gegen 00.30 Uhr gerufen. Hier gerieten eine alkoholisierte Frau und ihr ebenfalls alkoholisierter Lebensgefährte heftig in Streit, wobei diverses Mobiliar zu Bruch ging. Nach dem Eintreffen eines weiteren Bekannten verlagerte sich der Streit auf die Straße, wo die 28 Jährige einen Blumentopf gegen ihren Freund geworfen haben soll. Verletzt wurde jedoch nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei Schopfheim ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

