Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Bürger erhalten Anrufe ...

Freiburg - Schopfheim: Bürger erhalten Anrufe falscher Kriminalbeamter

Im Verlaufe des Montags erhielten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Schopfheim Anrufe von Betrügern. Es meldeten sich Personen, die sich als Beamte der "Kriminalpolizei Schopfheim" ausgaben. Sie erzählten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft, fragten die Angerufenen aus und erkundigten sich nach vorhandenen Wertsachen und Bargeld. Zudem wurden sie angewiesen, Fenster und Türen ihrer Wohnung richtig zu verschließen. Sämtliche Angerufenen reagierten richtig. Sie machten keine Angaben, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden, sollten folgende Tipps beherzigt werden:

- Nicht unter Druck setzen lassen! Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

