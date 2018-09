Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Durch den Sturm ...

Schopfheim: Durch den Sturm umgefallene Scheiben blockieren Straße

Freiburg - Aufgrund des Sturms am Sonntag kippten in der Karlsbader Straße drei größere Fensterscheiben um, die sich auf einer Palette eines Montageservices befanden. Die Scheiben blockierten daraufhin die Karlsbader Straße in Richtung Innenstadt. Da die Scheiben sehr schwer waren, musste die Feuerwehr zur Hilfe gerufen werden. Sie legten die Fensterscheiben auf einer Wiese ab, um ein erneutes Umkippen zu vermeiden. Eine der Scheiben wurde beim Aufprall stark beschädigt.

