Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Falschparker legt sich ...

Freiburg - Schopfheim: Falschparker legt sich mit Polizeibeamten an

An Nachspiel hat für einen Autofahrer ein Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Hebelstraße zutrug. Der 33-Jährige parkte sein Auto verkehrsbehindernd und mit eingeschaltetem Warnblinker im Halteverbot. Dadurch gab es einen Stau, den eine vorbeifahrende Streife bemerkte. Sie hielt an und stellte einen Strafzettel aus. Währenddessen kam der Autofahrer zurück und ging die Beamten verbal aggressiv an. Er zeigte keinerlei Einsicht, verhielt sich weiterhin provokant und forderte die Beamten heraus. Die ließen sich nicht provozieren und zeigten den 33-Jährigen an. Des Weiteren wurde die Führerscheinbehörde eingeschaltet, von der der Mann noch hören wird.

