Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Feuerwehreinsatz nach ...

Schopfheim: Feuerwehreinsatz nach Brand - kein Sachschaden

Freiburg - Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr kam es in der Roggenbachstraße zu einem Feuerwehreinsatz auf einer Baustelle in einem ehemaligen Industriegebäude, welches derzeit abgerissen wird. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dort im Verlauf des Tages Arbeiten durchgeführt. Möglicherweise aufgrund dessen fing es einige Stunden später an einer Zwischenwand an zu brennen. Der sichtbare Feuerschein wurde durch Anwohner bemerkt und der Integrierten Leitstelle gemeldet. Die Feuerwehr löschte den kleinen Brand ab. Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Schopfheim war mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften im Einsatz.

