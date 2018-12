Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim. Körperverletzung und ...

Schopfheim. Körperverletzung und Sachbeschädigung

Freiburg - Am Sonntag gegen 02.25 Uhr musste das Polizeirevier Schopfheim in die Austraße ausrücken. Hier war auf der Straße ein Pärchen in einen lautstarken Streit geraten. Hierbei soll der Mann dann auch handgreiflich gegenüber seiner Partnerin geworden sein. Weiterhin soll er einen geparkten Pkw beschädigt haben, in dem er den Außenspiegel abschlug. Da sich der 44jährige, erheblich alkoholisierte Mann auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und weiterhin lautstark herumschrie, musste er schließlich die restliche Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.

