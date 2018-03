Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim-Raitbach: Auf ...

Schopfheim-Raitbach: Auf Gegenfahrbahn geraten - 12000 Euro Sachschaden - niemand verletzt

Am Montagmorgen kam es in Raitbach zu einem Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro entstand. Ein 54-jähriger Mann befuhr kurz nach 10 Uhr mit seinem Sprinter die K 6336 in Richtung Schermatt. Hierbei geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Ortsdurchfahrt Raitbach mit einem entgegenkommenden Dacia Duster. Verletzt wurde zum Glück niemand, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12000 Euro geschätzt. Der Dacia musste abgeschleppt werden.

