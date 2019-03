Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Schwieriger ...

Schopfheim: Schwieriger Rettungseinsatz - Waldarbeiter erleidet schwere Beinverletzung

Freiburg - Unter schwierigen Bedingungen wurde am Dienstagmorgen ein verletzter Waldarbeiter bei Schopfheim-Kürnberg geborgen. Wegen den topografischen Verhältnissen an der Unglücksstelle hatten die Rettungskräfte Schwierigkeiten, zum Verletzten zu gelangen. Gegen 10:30 Uhr war es in einem Waldstück zum Unfall gekommen. Ein 54 Jahre alter Mann, der mit Baumfällarbeiten beschäftigt war, wurde von einem Baumstamm am Bein getroffen. Dabei erlitt er eine Frakturverletzung. Da das Waldstück unwegsam, steil und matschig war, konnte die Unglücksstelle nur zu Fuß erreicht werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte zusammen mit der Feuerwehr vom Rettungswagen gebracht und kam in ein Krankenhaus. Ein vorsorglich hinzugezogener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

