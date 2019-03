Polizeipräsidium Freiburg / Schopfheim: Unfall fordert drei ...

Schopfheim: Unfall fordert drei Leichtverletzte und 13000 Euro Sachschaden

Freiburg - Mit ihrem Fiat 500 war am Montagabend gegen 19.30 Uhr eine 19 Jahre alte Frau auf der B 317 von Lörrach kommend in Richtung Zell unterwegs. An der Einmündung zur B518 wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Zell kommenden 66-jährigen Mann mit seinem Toyota. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer sowie die 63 Jahre alte Frau des Toyota-Fahrers leicht verletzten. Alle drei wurden durch das DRK zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

md/ma

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/