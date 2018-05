Polizeipräsidium Freiburg / Schwerer Verkehrsunfall Pkw contra ...

Schwerer Verkehrsunfall Pkw contra Straßenbahn - Freiburg - Lehener Straße / Fehrenbachallee

Freiburg - Am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, befährt ein Pkw Lenker die Lehener Straße in Richtung Sundgauallee. Im Kreuzungsbereich Fehrenbachallee kommt es zur Kollision mit der von der Haltestelle Robert Koch Straße in Richtung Neues Rathaus fahrenden Straßenbahn der Linie 5. Der Pkw überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen.

Die Unfallursache und die Verhältnisse der LZA sind bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Pkw-Lenker wird schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden in der Straßenbahn vier Fahrgäste verletzt. Zur Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Es wird nachberichtet.

FLZ PPFR / MS

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/