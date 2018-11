Polizeipräsidium Freiburg / St. Blasien: Brand in Wohnung - Haus ...

St. Blasien: Brand in Wohnung - Haus evakuiert

Freiburg - Ein Wohnungsbrand am Donnerstagabend in der Friedhofstraße hat zur Evakuierung des gesamten Mehrfamilienhauses geführt. Gegen 19:30 Uhr war das Feuer entdeckt worden. In einer Dachwohnung war der Brand rund um eine Deckenlampe entstanden, welcher sich auch auf den Dachstuhl ausbreitete. Die angerückte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Brandentdecker wurde vorsorglich durch den Notarzt untersucht, ohne medizinischen Befund. Bis auf die betroffene Dachwohnung konnten die Bewohner noch am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen, nachdem die Elektrizität im Haus wiederhergestellt war. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Derzeit erscheint ein technischer Defekt an der Lampe wahrscheinlich, der zum Brand führte. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten St. Blasien.

