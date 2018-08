Polizeipräsidium Freiburg / St.Blasien: VW gestohlen - Polizei ...

St.Blasien: VW gestohlen - Polizei sucht nach dem Auto und bittet um Hinweise!

Freiburg - Am Sonntagabend wurde in St.Blasien ein älterer VW Kombi gestohlen und ist seitdem verschwunden. Gegen 20:00 Uhr hatte der Eigentümer den VW vor einem Hotel am Kurgarten abgestellt. In der Hektik hatte er vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen. Um 22:00 Uhr stand der Pkw noch dort, allerdings um 22:20 Uhr nicht mehr. Umfangreiche Suchmaßnahmen noch in der Nacht und auch am Tag führten nicht zum Auffinden des Autos. Bei diesem handelt es sich um einen grauen VW Bora Variant aus dem Baujahr 2002. Vorne rechts an der Front soll der Wagen einen Schaden haben. An diesem waren WT-Kennzeichen angebracht. Hinweise nimmt der Polizeiposten St.Blasien unter der Telefonnummer 07672 92228-0 entgegen.

