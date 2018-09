Polizeipräsidium Freiburg / Stadt Freiburg im Breisgau, ...

Stadt Freiburg im Breisgau, Stadtteil: Littenweiler - Mehrere Sachbeschädigungen durch betrunkene junge Männer

Freiburg - Nach bisherigem Erkenntnisstand liefen am 05.09.2018 zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr zwei übermütige junge Männer mit ihrer laut aufgedrehten Bluetooth-Musikbox vom Schwabentor zur Endhaltestelle Laßbergstraße. Unterwegs beschädigten sie mindestens fünf Außenspiegel von Fahrzeugen, die in der Hansjakobstraße und in der Straße Im Haltinger geparkt waren. Außerdem warfen sie Mülltonnen und Straßenschilder um. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Beide Tatverdächtigen waren mit Kapuzenjacken bekleidet.

Zeugen sowie Geschädigte der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiburg-Littenweiler unter Tel.: 0761 5575600 oder dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter Tel.: 0761 8824421 in Verbindung zu setzen.

