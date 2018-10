Polizeipräsidium Freiburg / Stadtkreis Freiburg/Lkr. ...

Stadtkreis Freiburg/Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bettler unterwegs

Freiburg - Am Samstagvormittag, 27.10.2018, meldeten mehrere Anrufer der Polizei, dass sie von Bettlern angesprochen wurden, welche nach Geld gefragt hätten. In den Bereichen Gundelfingen und Bad Krozingen wurden Passanten auf Supermarktparkplätzen angesprochen. In Lenzirch, Freiburg-Kappel und Kirchzarten-Burg klingelten die unbekannten Personen mit Kindern an Türen und bettelten um Geld.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich um sowohl männliche als auch weibliche Personen mit Kindern, welche als osteuropäisch beschrieben wurden.

Die Polizei rät in solchen Fällen Vorsicht walten zu lassen und den Notruf oder die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.

