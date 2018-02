Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Angebrannte Bratwürste ...

Steinen: Angebrannte Bratwürste lösen Alarm in Schule aus

Freiburg - Brandalarm in einer Schule in Steinen am Dienstagmorgen. Feuerwehr und Polizei eilen dorthin, konnten aber kein Feuer sehen. Zusammen mit dem Schulleiter wurde die Brandmeldeanlage überprüft. Der Alarmmelder in der Mensa-Küche hatte ausgelöst. Ein Blick in die Pfannen brachte dann Klarheit. Schwarz angebratene Bratwürste für das Schulessen waren darin erkennbar. Die Brandmeldeanlage wurde von der Feuerwehr zurückgesetzt und sie konnte wieder einrücken. Was die Schüler an diesem Tag zum Mittag bekamen, ist nicht bekannt.

