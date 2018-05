Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Betrugsversuche am Telefon ...

Steinen: Betrugsversuche am Telefon - Bürger fallen nicht auf falschen Polizeibeamten herein

Am Donnerstagabend kam es in Steinen zu mehreren Fällen von Betrugsversuchen am Telefon. Ein bislang noch unbekannter Mann rief zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr fünf Haushalte an und stellte sich als Beamter des örtlichen Polizeipostens vor. Der falsche Polizist wollte von den Angerufenen persönliche Dinge wissen. Angeblich habe man bei zwei festgenommenen Einbrechern eine Liste mit den Adressen der Angerufenen gefunden. Aufgrund der zurückliegenden Warnhinweise über die Medien waren die betroffenen Bürgerinnen und Bürger vorsichtig und verhielten sich vorbildlich. Sie gaben keine Details preis, legten auf oder erkundigten sich über den Notruf 110. Dort mussten sie erfahren, dass es sich um betrügerische Anrufe handelte.

Um sich davor zu schützen, rät die Polizei zu folgendem Verhalten:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Haben Sie Zweifel, dass es sich um einen echten Polizisten handelt, legen Sie auf und nehmen unverzüglich Kontakt mit der Polizei über die Notrufnummer 110 auf

