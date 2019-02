Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Falsche Kennzeichen an Auto ...

Steinen: Falsche Kennzeichen an Auto - Junge Männer auf Spritztour

Freiburg - Aufgrund auffälliger Fahrweise wurde am Freitag gegen 01 Uhr ein Ford in Steinen kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der 17jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und weiterhin die Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges an den Ford angebracht hatte. Im Verlauf der weiteren Kontrolle konnten im Fahrzeug, sowie bei einem 21jährigen Mitfahrer, mehrere Gramm Cannabis aufgefunden werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Liste der begangenen Straftaten verlängerte sich hierdurch. Zur Darstellung, was eine solche Fahrt für strafrechtliche Folgen haben kann, werden die möglicherweise begangenen Straftaten aufgeführt (nicht abschließend): Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht der Urkundenfälschung, Trunkenheit im Straßenverkehr aufgrund Drogenbeeinflussung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Kj

